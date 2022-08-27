الصحة العالمية تدعو لمراجعة واقعية لكورونا: حصيلة الضحايا تفطر القلب

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المناطق_وكالات

أعلنت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء كورونا بعد تسجيل مليون حالة وفاة خلال 2022.

وأضافت في حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية: “بما أننا في السنة الثالثة لتفشي الوباء.. فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التي يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات”.

وأشارت إلى أنه “أصبح الكثير منا مصابا بالخدر تجاه الأرقام”.

وتابعت “نحتاج إلى مراجعة واقعية. نحتاج حقا إلى تقييم أين نحن الآن. لا يجب أن نكون في موقف يفارق فيه ما بين 14 الى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع”.

وشددت ماريا فان كيرخوف على أن الوباء لم ينته بعد، ولكن يمكن وضع حد له بينما يستمر الناس في عيش حياتهم اليومية.

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة إن هذه الحصيلة “تفطر القلب”، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس.

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Source almnatiq

