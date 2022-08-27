تعرف على التخصصات المطلوبة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

︎ . أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالريوس وذلك وفقاً للتفاصيل التالية. وظائف جامعة الملك سعود وكشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن التخصصات المطلوبة التي يحق لحملة البكالوريوس التقديم وفق التخصصات المتاحة 1- أخصائي علاقات الموظفين و الإرتباط الوظيفي درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو مجال ذي صلة الخبرة: سنتين (2) خبرة في مجال ذي صلة 2- محلل تطبيقات / KAIMRC درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية / علوم الحاسب أو ما يتصل بها خبرة لا تقل عن ست (6) سنوات في مجال ذي صلة 3- قاعدة بيانات المسؤول / KAIMRC درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر / تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة الخبرة العملية: ستة (6) سنوات من الخبرة في نظم قواعد البيانات 4- كاتب طبي درجة الدكتوراه (دكتوراه) في العلوم الأساسية ذات الصلة بالصحة أو ما يعادلها في العلوم السريرية الخبرة العملية: أربع (4) سنوات من الخبرة بعد الدكتوراه أو ما يعادلها في العلوم السريرية ويكن للراغبين للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي “اضغط هنا“ ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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