مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي في حادِث سير مروع (صور)

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لقي الفنان اللبناني، جورج الراسي، مصرعه فجر اليوم (السبت)، نتيجة حادِث سير مروّع تعرضت له سيارته خلال عودته من الحدود السورية. وأودى الحادث أيضاً بحياة فتاة كانت ترافقه بالسيارة التي اصطدمت بالحاجز الأسمنتي الذي يفصل بين مساري الطريق. وأفادت مصادر أن الحادث وقع عند الساعة الخامسة فجراً، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت بصعوبة من إخراج جثتي الضحيتين من داخل السيارة، ومن ثم قامت بنقلهما لمستشفى تعنايل. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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