مراوغة وسرعة جنونية على طريق سريع.. و«المرور» يتفاعل

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو نشره أحد المغردين على موقع “تويتر” قيام أحد قائدي المركبات بارتكاب عدد من المخالفات المرورية، معرضاً حياته والآخرين للخطر.
ووفقاً للمقطع فقد قام أحد الأشخاص بقيادة المركبة بسرعـه جنونية وتهور بالقيادة ومراوغة بين المركبات على طريق سريع.
ومن جانبها تفاعلت المديرية العامة للمرور، مؤكدة أنه سيتم التواصل مع صاحب المقطع عبر الرسائل الخاصة.
الجدير بالذكر أن عقوبة القيادة بسرعة عالية هي غرامة مالية، لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن 6 آلاف ريال.
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