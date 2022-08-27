محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
تشهد أسواق المكتبات والقرطاسيات ومحلات بيع الملابس المدرسية بمحافظة رفحاء انتعاشًا ملحوظاً، مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ, حيث تستعد الأسر هذه الأيام بتجهيز أبنائها الطلبة، وتوفير جميع ما يتطلبه اليوم الدراسي، بجميع تفاصيله من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية .
ورصدت”واس” في جولة ميدانية مستويات الإقبال على شراء القرطاسية ومستلزمات الدراسة بشكل ملحوظ، وسط وفرة في المستلزمات المدرسية والجامعية المتعددة، وتنوع المعروضات وتناسبها مع متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات، في ظل تنافس القرطاسيات والمحال التجارية لتقديم أسعار مناسبة تكون في متناول الجميع من خلال العروض المختلفة التي وضعتها للجذب.
كانت هذه تفاصيل خبر حراك ملحوظ لشراء المستلزمات المدرسية برفحاء قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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