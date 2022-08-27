ختام فعاليات برنامج “حفظ السنة النبوية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أختتمت أمس فعاليات برنامج “حفظ السنة النبوية” الذي أقامته أكاديمية السنة والسيرة النبوية برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع وكالة شؤون المكتبات والشؤون الثقافية في مكتبة المسجد الحرام ببطحاء قريش.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية الدكتور وليد بن صالح باصمد أن البرنامج هدف إلى حفظ المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للاشبيلي- مهذبا للحفاظ -، وكذلك مراجعة المتفق عليه مع حفظ المفردات، وأخيرا حفظ بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لافتا النظر إلى أن عدد الطلاب المشاركين في البرنامج بلغ (69) طالبا، فيما بلغت ساعات البرنامج المنفذة (20493) ساعة.