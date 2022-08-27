طقس اليوم.. رياح نشطة بالرياض والشرقية وأمطار رعدية على مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
ونوه التقرير، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والرياض، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
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Source akhbaar24
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