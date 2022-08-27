“سعود الطبية”: 5 نصائح لمُصاب السكري للعناية بصحة فمه وأسنانه

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استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح بشأن كيفية اعتناء المريض المُصاب بالسكري بصحة فمه وأسنانه.
ونصحت المدينة، المُصاب بالسكري بالتحكم بمستوى السكر في الدم وضبطه قدر الإمكان، واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يومياً على الأقل، بالإضافة إلى زيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر للفحص والتأكد من سلامة الفم من التسوس والترسبات الجيرية.
وشددت على أهمية تنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة ومعجون مدعم بالفلورايد مرتين على الأقل يومياً، وعمل استشارة مشتركة بين الطبيب المعالج وطبيب الأسنان عند أي إجراء جراحي بالفم.
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Source akhbaar24
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