“الجوازات”: يمكن تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى “هوية مُقيم” لكن بشرط

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة للأطفال ممن هم دون 18 عاماً، وذلك في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية.

ونوهت المديرية إلى أنه في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة يمكن تجديد هوية مقيم في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج.

ولفتت إلى أنه يتم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة “أبشر”.



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Source akhbaar24

