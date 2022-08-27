حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والرياض كذلك على الاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).





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