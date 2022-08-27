بعد تسجيل مليون وفـاة هذا العام.. “الصحة العالمية” تدعو لمراجعة واقعية لـ”كورونا”

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دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إجراء مراجعة واقعية لوباء “كوفيد 19” بعد تسجيل مليون حالة وفـاة بالمرض هذا العام، لاسيما مع امتلاك الأدوات التي يمكنها منع هذه الوفيات.
وأوضحت رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة ماريا فان كيرخوف، أن هذه الحصيلة “تفطر القلب”، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس.
وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى مراجعة واقعية وتقييم حالياً، مضيفةً: “لا يجب أن نكون في موقف يفارق فيه ما بين 14 الى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع”.
واعتبرت أن مليون حالة وفاة هذا العام ليست تعايشاً مع كوفيد، وأن يكون هناك 15 ألف حالة وفاة في الأسبوع لا يعد تعايشاً مع كوفيد بشكل مسؤول.
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Source akhbaar24
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