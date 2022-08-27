“فلكية جدة”: غداً الأحد غرة صفر 1444هـ وفقاً للحسابات الفلكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الحسابات تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر صفر اليوم السبت “يوم التحري” 29 محرم 1444 الموافق 27 أغسطس 2022، حسب تقويم أم القرى عند الساعة 11:17 صباحاً بتوقيت مكة.

وقال رئيسُ الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه بحسب تقويم أم القرى ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساء، وسيغرب القمر عند الساعة 07:04 مساءً، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكيًا، أما رؤية القمر فستكون صعبة.

ولفت إلى أنه في يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:41 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (14) درجة وإضاءته (1.7 %)، وستكون الفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية وسيغرب عند الساعة 07:38 مساءً بعد ( 57 دقيقة) من غروب الشمس.