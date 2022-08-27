“برنامج جدة” يقرر إزالة المباني ذات الخطورة دون الإضرار بـ”التاريخية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

يعتزم برنامج جدة التاريخية، خلال الأيام المقبلة إزالة بعض المباني ذات الخطورة دون الإضرار بالمباني التاريخية.

يأتي ذلك بناءً على الدراسات المتخصصة وحرصا على سلامة قاصدي المنطقة وسلامة المباني التاريخية.

وأعلن البرنامج، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية، والذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزا جاذبا للأعمال والمشاريع الثقافية.

ومقصدا رئيسيا لرواد الأعمال والزوار والسياح.

وسبق أن بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، في أعمال الإزالة بحي “المنتزهات”، وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان، وذلك حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن.

وأعلنت اللجنة عن مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

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وتستهدف لجنة الأحياء العشوائية من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية؛ ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.

وأعلنت اللجنة أنه مع بدء الإزالة في حي المنتزهات فإن عدد الأحياء التي تمت إزالتها والجاري إزالتها 29 حيًّا من أصل 32 وتبقى 3 أحياء.

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