مستجدات الغزو الروسي.. أوكرانيا تصدر مليون طن أغذية وعودة الكهرباء لمحطة زابوريجيا

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تصدير بلاده مليون طن من الأغذية بموجب اتفاق الحبوب بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، حيث تزامن ذلك مع إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء بعد فصلها بالكامل.

أوكرانيا تصدر مليون طن من الأغذية

أعلن الرئيس “زيلينسكي”، أن أوكرانيا صدرت إلى الآن مليون طن من المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود، بموجب بنود اتفاق حبوب توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة.

وقال زيلينسكي، إنه تم إرسال 44 سفينة إلى 15 دولة، مضيفاً أنه تم استلام 70 طلباً آخر لتحميل سفن، مؤكداً في الوقت نفسه أن هدف كييف هو تصدير ثلاثة ملايين طن شهرياً.

ربط محطة زابوريجيا بشبكة الكهرباء

شهدت الساعات الماضية، إعادة ربط محطة زابورجيا للطاقة النووية بشبكة الكهرباء بعد انقطاع تام في اليوم السابق اتهمت روسيا بالوقوف خلفه.

وحض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إرسال بعثة في أقرب وقت ممكن إلى المحطة، مضيفاً: “علماؤنا وجميع المتخصصين في قطاع الطاقة ينجحون في إنقاذ محطة زابوريجيا من أسوأ سيناريو تدفع باتجاهه القوات الروسية باستمرار:.

روسيا تُلمح للحوار مع رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن موسكو لن توقف حملتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسمياً عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف ميدفيديف وهو حليف كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني وفقاً لشروط معينة.



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Source akhbaar24

