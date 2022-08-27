لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني

︎ . المناطق_متابعات أعلنت الشؤون الصحية في الحرس الوطني عن توفر 3 وظائف بمسمى “مساعد إداري ثاني” في جدة، من المواطنين من حملة البكالوريوس، في أحد التخصصات التالية: 1 – إدارة أعمال. 2 – إدارة مكتبية. 3 – إدارة عامة. 4 – سكرتارية. 5 – علاقات عامة. 6 – لغة إنجليزية. 7 – ترجمة. 8 – أي تخصص إداري آخر ذو صلة. * الشروط: – حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها. – في حالة عدم توفر الخبرة سيتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي مخصص، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي – القدرة على الطباعة السريعة باستخدام لوحة المفاتيح “30 كلمة في الدقيقة” باللغتين، مع إجادة اللغة الإنجليزية “مستوى متوسط فأعلى”. * ملاحظة هامة: في حال عدم توفر الخبرة المطلوبة “للوظائف التي تتطلب خبرة”، فإنه قد يتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والاحتياج والشروط. * طريقة التقديم: – وأوضحت أن التقديم يستمر حتى السبت 1444/2/7هـ (الموافق 2022/9/3م، مشيرة إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال هذا الرابط. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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