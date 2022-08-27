“الغذاء والدواء” تتفاعل مع مزاعم حول أضرار مادة “BPA” التي تُحفظ فيها الأغذية

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تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع مزاعم حول وجود أضرار بمادة بيسفينول “BPA” التي يُصنع منها العلب البلاستيكية لوضع بعض المشروبات والأغذية ورضاعات الأطفال فيها.

وأوضحت الهيئة، أنها قامت بإعداد وتنفيذ دراسة لرصد مادة “BPA” في بعض المشروبات والأغذية ورضاعات الأطفال، عن طريق سحب عينات من الأسواق المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

ونوهت إلى أن عدة جهات تشارك في مسؤولية الرقابة على المنتجات الاستهلاكية “الأسطح الملامسة للغذاء” كلاً حسب اختصاصه.



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Source akhbaar24

