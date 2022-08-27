“عُثر عليه مكبل القدمين”.. تفاصيل صادمة في قضية المواطن قتيل فندق المغرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف مواطن صديق قتيل فندق المغرب تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل صديقه “موسى العنزي” على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق، الذي يقيم فيه بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقال سلطان خليف، في تصريحات لـمصدر، إن صديقه الأربعيني “موسى” الذي يعمل معلماً للغة الإنجليزية والذي قتل في المغرب، لم يكن لديه أي خلاف مع أحد في المغرب، فهي المرة الأولى التي يسافر فيها إلى المغرب، ولم يقضِ به سوى 8 أيام، وكان يخطط للعودة خلال يومين قبل وفاته.