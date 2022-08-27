الأحد القادم.. ملايين الطلاب والطالبات ينتظمون في بداية عام دراسي جديد حافل بالتغييرات والتطلعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكثر من ستة ملايين طالبة وطالبة في المملكة العربية السعودية سيعودون -بإذن الله- الأحد القادم (28 أغسطس 2022م) إلى مقاعد الدراسة الحضورية في مدارس التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي والجامعي، في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ / 2022/ 2023م بعد أن سبقهم الاثنين الماضي المشرفون التربويون والمشرفات التربويـات في الإدارات التعليمية، ومنسوبو ومنسـوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.

وتعوِّل وزارة التعليم بعد جهود مستفيضة وحراك كبير على أن يكون هذا العام نقلة كبيرة في التعليم السعودي على المسارات كافة؛ وذلك بعد تغييرات كبيرة على المناهج، وتهيئة مرافق التعليم كافة لاستقبال الطلاب والطالبات.

كما استمرت الوزارة في خططها المتسارعة التي شملت إضافة مواد جديدة، وإعادة صياغة مواد أخرى، مع تعديلات علمية ولغوية، وتعزيز حضور مناهج، مثل المهارات الحياتية والأسرية، وحصص إضافية لمواد مهمة على صعيد الاختبارات الدولية، مثل العلوم والرياضيات، وتطبيق تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي، مع زيادة نسبة إسناد المعلمات في فصول الطفولة المبكرة.

هذا، فيما أطلقت وزارة التعليم قبل أيام الهوية البصرية لهذا العام بشعار “العالم ينتظرك” احتفاء بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.

إضافة إلى ذلك، فالعام الدراسي الجديد سيكون آخر سنوات الدراسة بنظام المقررات للصف الثالث الثانوي. وكذلك في هذا العام الجديد 1444هـ ستتاح المسارات الخمسة: المسار العام، والصحة والحياة، وعلوم الحاسب والهندسة، وإدارة الأعمال، والمسار الشرعي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وذلك وفق الحوكمة المعتمدة. أخبار قد تهمك

الفصل الدراسي الأول من نظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي يخوض عامه الثاني في تجربته، سيبدأ -بإذن الله- يوم الأحد 1 / 2 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30 / 4 / 1444هـ، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10 / 5 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 / 8 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4 / 12 / 1444هـ.

وبالرغم من النقاشات المتجددة حول هذا النظام ما بين مؤيد ومعارض ومُطالب بمنح الفرصة الكافية، ومع الإشارة لمطالبة مجلس الشورى للوزارة بإعادة النظر وبعض الملاحظات على النظام، إلا أن الوزارة تؤكد قوة النظام الفصلي الثلاثي، وميزاته الأفضل مقارنة بالنظام الفصلي الثنائي، في حين يرى بعض المنتقدين أن الإشكالية في “التطبيق”، وليس في النظام.

ومع بداية هذا العام يبرز توجه الوزارة بشكل كبير في إسناد تدريس الطلاب بالصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية للمعلمات ابتداء من العام الدراسي الحالي 1444هـ، مبينة أن السماح جاء إشارة إلى تطبيق إسناد تدريس الطلاب إلى المعلمات في مدارس البنات الأهلية والعالمية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الابتدائي، ونظرًا لما حققه هذا التطبيق من تحسين في مخرجات التعليم لدى طلاب هذه المدارس.

ونفت الوزارة إلغاء منصة مدرستي، وأكدت أن هذه المنصة مستمرة كواجهة للتعليم الإلكتروني الذي سيتم مواصلة التوسع فيه.

ومن أبرز ملامح هذا العام التوسع في مناهج متصلة بسوق العمل؛ لتعزيز قدرات الطلاب والطالبات في هذا المجال، وكذلك تم إقرار منهج (المعرفة المالية) للصف الأول الثانوي لهذا العام، الذي سيعزز ثقافة الادخار والجوانب المالية وخطط التخطيط المالي الشخصي، وأساسيات الموازنة، والتضخم وقيمة المال. كما أدرجت وزارة التعليم ساعات للعمل التطوعي ومشروع تخرج كمتطلبات جديدة لتخرج طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أن التخرج من الثانوية العامة مشروط بثلاثة شروط، تتضمن تقديم مشروع التخرج، واستكمال ساعات التطوع المطلوبة، فضلاً عن اجتياز جميع المواد الدراسية.

إضافة إلى ذلك، اعتمدت وزارة التعليم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، ووجَّهت إدارات ومكاتب التعليم في مناطق ومحافظات السعودية بتطبيق وثيقة البرنامج في المدارس كافة، الحكومية والأهلية، بداية من العام الدراسي الجديد 1444هـ.

ويهدف برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية إلى توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة للطلاب والطالبات في المسار العام، إضافة لتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم في المسارات المتخصصة، ودعم الطلبة؛ لاكتساب مهارات تؤهلهم للاستعداد للمستقبل، والمنافسة العالمية في سوق العمل.

ويضم التقويم الدراسي 1444هـ عددًا من الإجازات الطويلة، وتلك المتعلقة بالمناسبات الوطنية، وما بين الفصول الدراسية، وتلك المرتبطة بالأعياد.. وهي كالآتي:

– إجازة اليوم الوطني (يومي الأربعاء والخميس) 25/ 02/ 1444 – 21/ 09/ 2022

– إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/ 03/ 1444 -16/ 10/ 2022

– إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/ 04/ 1444 -10/ 11/ 2022

– بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 30/ 04/ 1444 – 24/ 11/ 2022

– إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/ 05/ 1444 -18/ 12/ 2022

– إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/ 06/ 1444 -15/ 01/ 2023

– إجازة يوم التأسيس (يومَيْ الأربعاء والخميس) 02/ 08/ 1444 – 22/ 02/ 2023

– بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/ 08/ 1444 – 02/ 03/ 2023

– بداية إجازة عيد الفطر 22/ 09/ 1444 -13/ 04/ 2023

– بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 06/ 10/ 1444 – 26/ 04/ 2023

– إجازة نهاية أسبوع مطولة 08/ 11/ 1444 – 28/ 05/ 2023

حراك كبيرإنهاء “المقررات” وإطلاق “المسارات”النظام الثلاثي يواصل “تجربته”من ملامح العام الجديدمناهج متصلة بسوق العملالتعليم المدمجإجازات متعددة