بالفيديو.. بطولة شباب تنقذ عائلتين من الغرق في سيول وادي تربة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تمكن عدد من الشباب من إنقاذ عائلتين من الغرق في السيول الجارفه في محافظة تربة البارحة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب مواطنين ينقذون عائلتين من داخل سيارة ابتلعتها السيول، الأولى سعودية والثانية مصرية.
وتمكن الشباب من إنقاذ العائلتين اللتين جرفهما سيل وادي تربة أثناء عبورها مزلقان السد الجوفي؛ حيث تزامن عبورهما جريان الوادي جراء السيول المنقولة.
وسبق أن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد، ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية مساءً (الليث، القنفذة).
وأشار إلى أن السحب الرعدية، تظهر على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي) تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.
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