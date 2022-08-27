شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره الوحدة، في أولى جولات دوري روشن السعودي 2022-2023.

موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي النصر والوحدة، مساء اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي النصر والوحدة، على قناة SSC HD 1، مساء اليوم السبت.

جدير بالذكر أن النصر كان قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث، بينما صعد الوحدة إلى دوري المحترفين من جديد الموسم الحالي، بعد هبوطه الموسم الماضي.

ترتيب دوري روشن السعودي

1- اتحاد جدة 3 نقاط

2- الشباب 3 نقاط

3- الهلال 3 نقاط

4- الطائي 3 نقاط

5- ضمك 3 نقاط

6- النصر دون نقاط

7- الرائد دون نقاط

8- الفتح دون نقاط

9- أبها دون نقاط

10- التعاون دون نقاط

11- الوحدة دون نقاط

12- الاتفاق دون نقاط

13- الفيحاء دون نقاط

14- الخليج دون نقاط

15- الباطن دون نقاط

16- العدالة دون نقاط