شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء وجود أزمة بين سانتو والصحفي.. مدرب اتحاد جدة يحدد مصيره والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مصير زياد الصحفي، لاعب الفريق، بشكل نهائي.

مدرب اتحاد جدة يحدد مصيره

وكانت تقارير أكدت أن هناك أزمة بين زياد الصحفي ونونو سانتو، وهناك محاولات كبيرة داخل النادي من أجل حلها.

وأكد نونو سانتو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، بعد مباراة العدالة: "اتخذت قرارًا باستبعاد الصحفي مع بعض اللاعبين الآخرين، وتركيزي حاليًا على اللاعبين الحاليين الذين تواجدوا في مباراة العدالة، وهم من يتدربوا معي في التدريبات الجماعية".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة أمام نظيره العدالة، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، أمس الجمعة.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أكدت أن زياد الصحفي، اقترب من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.