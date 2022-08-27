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محمد الفلاح - اثار خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، غضب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بتصريح صادم.

رئيس الشباب يثير غضب الجمهور بتصريح صادم

حيث قال البلطان عقب نهاية مباراة الشباب والباطن، في تصريحات تليفزيونية:" أول ما جيت للنادي كان عدد جمهور الشباب 45 والآن عددهم بالآلاف ".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، قد حقق الفوز بنتيجة كبيرة أمام نظيره الباطن، في أولى جولات دوري روشن السعودي، بثلاثية نظيفة.

ويستعد فريق الشباب الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره أبها، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الشباب وأبها، يوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر المقبل، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.