شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب الإسباني رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على التشكيل المتوقع للفريق لمواجهة الوحدة في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

وتنطلق فعاليات مباراة النصر ضد الوحدة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل النصر المتوقع

ومن المُتوقع أن يلعب فريق النصر تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

- حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

- خط الدفاع: علي لاجامي - عبدالله مادو - عبدالإله العمري.

- خط الوسط: غيسلان كونان - علي الحسن - عبدالمجيد الصليهم - سامي النجعي.

- خط الهجوم: خالد الغنام - فينسنت أبوبكر - عبدالرحمن غريب.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على الثلاثة نقاط في أولى مباريات الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من أجل الانطلاقة القوية في البطولة المحلية.