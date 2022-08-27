شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من أجل معرفة ماهو موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة القوية والمنتظرة من قبل الفريقين.

موعد مباراة النصر والوحدة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والوحدة اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى ضمن الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق فعاليات مباراة النصر ضد الوحدة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة

ومن المُنتظر والمُقرر أن تذُاع فعاليات مباراة النصر والوحدة عبر قناة SSC HD1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي لكرة القدم.