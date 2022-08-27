يحميك من تسوس الأسنان وأمراض اللثة.. فوائد القرنفل و كيفية استخدامه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يُعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تتميَّز بخصائصها في محاربة العديد من المشكلات الصحية مثل السعال والربو، كما تعمل على حماية صحة الفم والأسنان؛ بسبب احتوائه على مركَّب الأوجينول الذي يُعَدُّ من المركَّبات الطبيعية المسكِّنة للألم

حول فوائد القرنفل للأسنان تؤكد الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج في حديثها لـ«سيدتي. نت» إلى أنه «يُسْهم في علاج التهابات الأسنان المختلفة؛ إذ يحتوي مركب الأوجينول الموجود فيه على خصائص مضادَّة للبكتيريا ومضادَّة للفطريات، كما أنه يقلِّل من تراكم الجير على الأسنان؛ الأمر الذي يقلِّل من خطر تعرُّض الأسنان للالتهابات». وتتابع حديثها في الموضوع الآتي

الدكتورة سينتيا الحاج فوائد القرنفل وتسكين الألم يحتوي القرنفل على مسكن قوي يُعرف باسم الأوجينول الذي يعمل على تسكين ألم الأسنان بشكل فعَّال في دقائق معدودة، ويستمر مفعوله عدة ساعات. ويجب الانتباه إلى اعتباره مجرد مسكِّن للألم وليس علاجاً للمشكلة الرئيسية، بمعنى أنه من الممكن استعماله لتخفيف آلام الأسنان حتى يتم تحديد موعد مناسب لزيارة عيادة الطبيب المختص

فوائد القرنفل ومكافحة التسوُّس يعمل القرنفل بوصفه مطهِّراً لمحاربة البكتيريا التي يمكن أن تسبِّب العدوى والالتهابات؛ لذا فإنه يُعَدُّ بمنزلة علاج وقائي فعَّال للغاية في مكافحة التسوُّس. وغالباً ما تتم إضافته إلى المنتجات التي يتم استخدامها في العناية بصحة الفم، مثل معجون الأسنان وغسول الفم

فوائد القرنفل وحشوات الأسنان يخلط بعض أطباء الأسنان زيت القرنفل مع أكسيد الزنك لعمل حشوة مؤقتة لتهدئة أعصاب الأسنان الحسَّاسة؛ حتى لا يشعر المريض بالألم في هذه المنطقة، إلى أن يتم تحديد موعد جلسة تركيب الحشوة الدائمة

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فوائد القرنفل وأمراض اللثة فوائد القرنفل لصحة الفم مذهلة

يحتوي القرنفل على خصائص مضادَّة للبكتيريا والفطريات، ما يقي من الإصابة بأمراض اللثة، التي تشكِّل أحد عوامل الخطر وراء تسوُّس وتساقط الأسنان نتيجة ضعف العظام الأساسية المقوِّية للسن، وتظهر أعراضها على هيئة ألم في الفم والتهاب واحمرار وتورُّم. كما يلعب القرنفل دوراً في محاربة البكتيريا المسبِّبة لقروح الفم، التي تسبب ألماً مزعجاً

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طرق استعمال القرنفل للأسنان – يمكن وضع عدة فصوص كاملة من القرنفل داخل الفم حتى تصبح ليِّنة، ثم مضغها على الأسنان السليمة لإخراج الزيت المسكِّن للألم، ثم ترك الفصوص على موضع الألم لمدة 30 دقيقة قبل بصقها. يمكن تكرار هذه العملية عدة مرات خلال اليوم

– طحن القرنفل، ثم إضافة ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون إليه، وتقليب الخليط جيداً قبل غمس قطعة قطن به، ووضعها على المنطقة المصابة في الفم لمدة 30 دقيقة، ثم بصقها وشطف الفم بالماء المالح الدافئ

– إضافة القرنفل إلى كوب الشاي يومياً للاستمتاع بفوائده الصحية

– شرب كوب من الماء بالقرنفل خلال اليوم عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون إلى كوب الماء الفاتر، وتحليته بعسل النحل

– وضع مسمار القرنفل بين البطانة الداخلية للفم والسن المسبب للألم

– استخدام زيت القرنفل بوصفه غسولاً لمضمضة الفم، من خلال مزج كمية منه مع كمية أخرى من زيت جوز الهند، ثم تتم المضمضة مع التركيز على موقع الألم تجنباً لتخدير الفم بأكمله

– من الممكن صنع معجون القرنفل من خلال طحن مسمار القرنفل وخلطه مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ثم وضع المعجون على المنطقة المسبِّبة للألم في الضرس أو السن

ملاحظة من «سيدتي نت» : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج تجب استشارة طبيب مختص