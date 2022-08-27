محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حذر الدكتور وليد البديوي، استشاري طب الأسرة، من الآثار الجانبية لإدمان المسكنات، لافتًا إلى أنها نؤثر سلبيًّا على كافة أجهزة الجسم
وأوضح خلال استضافته في برنامج أن إدمان المسكنات قد يسبب كذلك مضاعفات نفسية تدفع الفرد إلى زيادة تناول الأقراص المسكنة نتيجة ضعف مفعولها
وحذر البديوي من أن المسكنات تسبب أضرارًا على الكبد والمعدة، وقد تصل إلى حد التقرحات وإحداث ثقب في جدار المعدة
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كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: إدمان المسكنات له مضاعفات نفسية وقد يسبب الفشل الكلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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