سيّدة لبنانية من مديرة بنك إلى صاحبة فرن صغير لعمل «المناقيش»

محمد بن مسعود - الدمام - لأنها لا تعرف اليأس ولأنها من بيئة تعشق الحياة ولهم فيها فلسفة مختلفة، خرجت السيدة جنان حايك لتكسر الاحباط وتتحول من مديرة بنك معروف في لبنان إلى صاحبة فرن صغير لعمل «المناقيش» في إحدى ضيع لبنان. بدأت قصة جنان حايك عندما عصفت الأزمة الاقتصادية الكبرى بلبنان وعجز المصارف عن السداد للمودعين بالدولار، حينها قررت بعض المصارف ان تغلق بعض الفروع وتدمج الأخرى، فشاءت الأقدار أن يكون أحد الفروع المقرر دمجها هو الفرع الذي تمسك إدارته حايك، ومن هنا بدأت القصة. تقول حايك خلال اتصال لها مع «الأيام»: «بعد قرار الدمج قررت ترك العمل، وبعد يوم واحد فقط من هذا قرار بدأت التخطيط والتجهيز لمشروعي الخاص، وهو الفرن». وتكمل جنان: «اكتملت الصورة عندي، بعدها قررت فتح الفرن في نفس مكان فرن العائلة السابق الذي يذكرني بأيام الطفولة، فأنا أعشق راحة المناقيش ولديّ خبرة كبيرة فيها، وأيضًا لكي أواكب الجديد تعلمت أشياء حديثة في عمل المناقيش والفطاير، وعطيت اسمًا لهذا المحل وهو (نسوان الفرن)، وهذا الاسم يدل على قوة المرأة وأن المرأة لا تيأس، فأنا عملت 28 سنة في قطاع المصارف وأصبحت مديرة لأحد الفروع، وعندما قررت ترك المصرف بعد الظروف التي تمر بها لبنان لم أستسلم لليأس، بعكس ذلك تمامًا فتحت هذا المشروع وأنا أعمل فيه مع النسوة وأشاهد النجاح الكبير».