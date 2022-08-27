محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، إطلاق مشروع جديد لجريندايزر تحت مسمى (PROJECT G)، وذلك مع عدد من الشركاء اليابانيين العالميين من ضمنهم شركة دايناميك بلاننج المالكة لحقوق «جرايندايزر». وتم الإعلان عن هذه الشراكة في موسم الجيمرز بالبوليفارد في مدينة الرياض، إذ حضر نخبة من رواد عالم الأنميشن والمانجا العالميين، ومجموعة واسعة من الجانب الإعلامي المحلي والعالمي. وتم عرض شخصية «جريندازر» العالمية بشكل أخّاذ في شاشات البوليفارد، وسط ذهول كبير من الجمهور والزائرين. تزامنًا مع الحدث، أعلنت مانجا للإنتاج أنه ستتاح الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية للإسهام في هذه الشراكة. إذ ستطلق مانجا للإنتاج مسابقة عالمية لتصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية، المعروفة بـ«اليوفو» من عالم جريندايزر، مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، ما يجعلها تجربة فريدة على مستوى الإنتاج الياباني. إضافة لإتاحتها لفرصة الفوز بجائزة نقدية لأول ثلاثة فائزين. وسيتم إصدار مزيد من التفاصيل حول المسابقة على حساب (@NextGrandizer) في وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلق مشروع «جريندايزر» الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.