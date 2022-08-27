36 عامًا بالسجن ظلمًا.. تبرئة أمريكي من اغتصاب والإفراج عنه

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر قاضٍ أمريكي أمرًا، الخميس، بإطلاق سراح رجل أسود أُدين خطأً عندما كان مراهقًا بارتكاب جريمة اغتصاب في نيو أورليانز، قبل أكثر من 36 عامًا، وذلك بعد إلغاء إدانته.

واستخدم سوليفان والتر، البالغ من العمر الآن 53 عامًا، منديلاً لمسح دموعه بعد أن ألغى قاضي جزائي رسميًا إدانته بتهمة اقتحام منزل امرأة واغتصابها.

وأعرب القاضي داريل ديربيني عن غضبه من أن أدلة القضية التي كان من الممكن أن تبرئه لم تصل إلى هيئة المحلفين.

وبعد مثوله أمام المحكمة في نيو أورليانز، نُقل والتر إلى مركز إلين هانت الإصلاحي في سانت غابرييل، حيث تم إطلاق سراحه رسميًا.

وكان مكتب المدعي العام للمقاطعة جيسون ويليامز قد انضم إلى محاميي الدفاع الذين يعملون مع منظمة «إنوسنس بروجيكت نيو أورليانز»، وهي منظمة مناصرة للعدالة الجنائية، لإلغاء الإدانة.

وكان والتر يبلغ من العمر 17 عامًا عندما قُبض عليه فيما يتعلق بقضية اغتصاب في نيو أورليانز.

وكان المغتصب قد دخل منزل الضحية، التي ذكرت السجلات أنها تدعى «إل. إس»، في مايو 1986 ووضع سكينًا في حلقها وهدّد بإيذاء ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، والذي كان نائمًا خلال الحادث.