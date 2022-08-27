︎
.
المناطق_متابعات
تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الجديد الذي تأمل من خلاله استعادة مواقعها المتقدمة في سوق الأجهزة الذكية
وتشير بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية إلى أن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج متين جدا مقاوم للصدمات والخدوش، وسيجهز بشاشة بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2800/1225) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 400 شمعة/م
وسيعمل هذا الهاتف بكفاءة عالية مع مختلف أنواع البيانات ومع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور وذواكر الوصول العشوائي بسعة 8 غيغابايت، كما سيجهز بذواكر داخلية 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت
وستحصل الكاميرا الرئيسية فيه على 3 عدسات العدسة الرئيسية ستكون بدقة 50 ميغابيكسل، كما ستجهز بعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل
وسيعمل الهاتف بنظام HarmonyOS، كما سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “هواوي” تستعد لإطلاق هاتف جديد بهذه المواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.