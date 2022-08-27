إشارات تخفيض الإنتاج من أوبك+ ترفع أسعار النفط مع ختام تعاملات الأسبوع

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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، مدعومة بإشارات من السعودية بأن أوبك قد تخفض الإنتاج، لكن التداول كان متقلبًا حيث استوعب المستثمرون تحذيرات رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن الآلام الاقتصادية المقبلة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار لتبلغ عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا لتبلغ عند التسوية 93.06 دولارًا للبرميل

وخلال الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 4.4%، بينما من المقرر أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5%

قال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن الإمارات أصبحت أحدث عضو في أوبك + يعلن أنها تتماشى مع تفكير السعودية بشأن أسواق الخام

أشارت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، إلى احتمال إجراء تخفيضات في الإنتاج لتعويض عودة البراميل الإيرانية إلى أسواق النفط في حال أبرمت طهران اتفاقًا نوويًا مع الغرب

وخلال جلسة الجمعة، انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن السياسة النقدية الصارمة قد تكون مخزنة “لبعض الوقت” لمكافحة التضخم، مما يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و “بعض الألم” للأسر والشركات

لكن باول قال إن “تحسن شهر واحد أقل بكثير” مما يحتاج الاحتياطي الفدرالي إلى رؤيته

في غضون ذلك، يرغب بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في مناقشة رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع للسياسة في الثامن من سبتمبر ، حتى لو كانت مخاطر الركود تلوح في الأفق ، مع تدهور آفاق التضخم، حسبما قالت خمسة مصادر مطلعة على العملية لرويترز

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Source almnatiq

