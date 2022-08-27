أمام الوحدة.. النصر يبحث عن انطلاقة قوية

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يسعى فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى تحقيق انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، عندما يستضيف نظيره الوحدة «الصاعد حديثًا» على ملعب مرسول بارك في ختام مباريات الجولة الأولى من المسابقة

وتعد مباراة الوحدة أولى اختبارات الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر الجديد، والأمر ذاته ينطبق على البوسني برونو اكرابوفيتش مدرب فريق الوحدة

واستعد أصفر العاصمة بمعسكر خارجي، في ماربيا حيث فضلت الإدارة النصراوية المدينة الإسبانية لإعداد الفريق للموسم الجديد، وخاض 5 مباريات تجريبية، أمام لاس بالماس وتعادل 2-2، وانتصر على ريال سرقسطة 2-0، وفي التجريبية الثالثة تغلب أيضاً على ملقا 2-1، وسجل فوزه الثالث أمام توريمولينوس 2-1، وأختتم تحضيراته بعد أن كسب قادش بهدف نظيف

ويغيب عن قائمة الفرنسي جارسيا في هذه المباراة البرازيلي أندرسون تاليسكا، تنفيذاً لعقوبة سابقة فرضتها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة

وخاض الوحدة في معسكره الإعدادي بمورسيا 6 مباريات تجريبية، وانتصر في لقاء وحيد أمام مينيرفا 1-0، وخسر ثاني مواجهاته أمام إنترسيتي بهدف نظيف، ليخسر ثالث اللقاءات من إيروكليس بذات النتيجة، وتعادل ايجابًا 1-1 مع ليفانتي، وخسر آخر مواجهتين أمام ألكوركون 0-4، و ريال مورسيا 0-3

ودعم الفريقان صفوفهما بعدد من اللاعبين الأجانب المحترفين واللاعبين المحليين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتعاقد أصفر العاصمة مع 3 لاعبين أجانب يتقدمهم الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس المرمى، جسلان كونان، لويس جوستافو، بينما كان عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي السابق أبرز تعاقداته المحلية

فيما تعاقدت إدارة الوحدة مع 8 لاعبين من بينهم 5 أجانب وهم: «جوان ديفيد، منير المحمدي، أوسكار دوراتي، جيرسون رودريجيز، فيصل فجر»، و3 محليين يتقدمهم عبدالرحمن الهاجري، امير كردي، محمد عبدالعزيز نور

وأنتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل1-1،في دوري كأٍس محمد بن سلمان للمحترفين، 25 مايو 2021 قبل هبوط الوحدة

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Source almnatiq

