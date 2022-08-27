استشاري: إدمان المسكنات له مضاعفات نفسية وقد يسبب الفشل الكلوي

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حذر الدكتور وليد البديوي، استشاري طب الأسرة، من الآثار الجانبية لإدمان المسكنات، لافتًا إلى أنها نؤثر سلبيًّا على كافة أجهزة الجسم

وأوضح خلال استضافته في برنامج أن إدمان المسكنات قد يسبب كذلك مضاعفات نفسية تدفع الفرد إلى زيادة تناول الأقراص المسكنة نتيجة ضعف مفعولها

وحذر البديوي من أن المسكنات تسبب أضرارًا على الكبد والمعدة، وقد تصل إلى حد التقرحات وإحداث ثقب في جدار المعدة

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Source almnatiq

