مصادر سبورت 24 , المولد شبابياً لمده ثلاث سنوات

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أنهت أدارة الشباب التوقيع الرسمي مع اللاعب الدولي فهد المولد لمده ثلاث مواسم قادمة وذلك في صفقه انتقال حر قادماً من نادي الإتحاد. وعلمت سبورت 24 إن إدارة الشباب تمكنت من التوقيع مع الدولي فهد المولد بمبلغ 15 مليون حيث سيتقاضي اللاعب في الموسم الواحد 5 مليون ريال . هذا وقد حقق الشباب فوزًا ثميناً على شقيقه نادي الباطن بثلاثيه مقابل لاشي في افتتاحية دوري روشن السعودي .

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