مدرب الشباب: ” مهم جدا ان تستفتح موسمك بإتتصار “

︎ . المناطق_متابعات علق المدير الفني لفريق الشباب الإسباني فيسينتي مورينو على فوز فريقه أمام الباطن بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين وقال مورينو في تصريحات بعد المباراة: “مهم دائمًا أن تستفتح موسمك بانتصار، ونحتاج للوقت لتطوير الكثير خصوصا أني قدمت للفريق بوقت متأخر” وأضاف: “قدمت بفترة مؤخرة للفريق ولم أشرف على الصفقات، لكني سعيد باللاعبين الموجودين والجودة العالية التي لديهم “ ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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