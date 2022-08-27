جاهزية 1250 مدرسة في صبيا

ينتظم غدا أكثر من 148 ألف طالب وطالبة بمدارس إدارة تعليم صبيا لجميع مراحل التعليم وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وسط اكتمال كافة الترتيبات.

وأعلن تعليم صبيا جاهزية 1250 مدرسة على جميع المستويات المدرسية والتعليمية، حيث تم استلام وتشغيل 18 مجمعا مدرسيا جديدا، وتزويد 22 مدرسة بأثاث مكتبي جديد، وتوريد وصيانة 30300 طاولة، وتجهيز وصيانة 66 مختبر مدرسي و 63 مركز مصادر تعلم، وتأثيث 33 فصل رياض أطفال، وتجهيز 40 مدرسة بغرف معلمين، وتجهيز وتأهيل 271 عيادة طبية مدرسية.

صرف وترحيل

وأوضح مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي أن الإدارة بادرت بصرف أكثر من 12 مليون ونصف ميزانية تشغيل ونظافة للمدارس، وأنهت ترحيل وتوزيع أكثر من 300 ألف مقرر إلى مدارس 10 مكاتب تعليمية في 9 محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميا، وعملت على افتتاح 19 روضة أطفال وإحداث 5 مدراس للطفولة المبكرة بنسبة توسع بلغت 46 % في الطفولة المبكرة واعتماد افتتاح 34 فصل لتطبيق نظام المسارات بالصف الثاني الثانوي، مشيرا إلى ان فرق النظافة والصيانة والتشغيل تواصل أعمالها في استمرار أعمال تركيب وصيانة المكيفات في المدارس ومكاتب التعليم، مؤكدا على أهمية البداية الجادة والفعالة مع أول يوم دراسي، والاستمرار في تفعيل المنصات الإلكترونية والتفاعل معها، والتأكد من جاهزية المدارس في جميع الجوانب، وتفعيل مبادرات المكاتب والمدارس لاستقبال الطلبة وبث روح الطمأنينة والتفاؤل من خلال برامج التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي والتي تنطلق بمشاركة محافظي المحافظات والمجتمع، بما يضمن البداية الجادة الآمنة والمتميزة.

وأكد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي بأن إجمالي عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي المقبل، بلغ 20167 طالبا وطالبة، يمثل طلاب الصف الأول الابتدائي منهم 10351 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المقبولين في مدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة 9852 طفلا، وأشار الحازمي إلى لقاء مدير التعليم بمسؤولي شركة تطوير للنقل المدرسي لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة لطلبة الإدارة، إضافة لوقوفه ميدانيًا على الجاهزية والأعمال المنفذة في عدد من مدارس الإدارة، منوها عن إعداد الشؤون التعليمية في البنين والبنات لخطة تتضمن أكثر 1500 زيارة خلال الاسبوع القادم لمتابعة سير انطلاق العام الدراسي.