شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. التعادل ضد المصري والموقف من اعتزال شيكابالا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها التعادل ضد المصري بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. التعادل ضد المصري بالدوري

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري سلبيا في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب ستاد الجيش في برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد فريق الزمالك بعد التعادل السلبي إلى 77 نقطة في صدارة الدورى المصري فيما بلغ رصيد الفريق البوسعيدى المركز التاسع برصيد 38 نقطة.



أخبار الزمالك اليوم.. موقف النادي من اعتزال شيكابالا



أثار شيكابالا، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته عن موعد الاعتزال، حيث وضع شروطا لاعتزاله، وهي التتويج بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكدت تقارير صحفية مصرية، أن شيكابالا أبلغ إدارة نادي الزمالك بموقفه النهائي من الاعتزال، حيث إلى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يعتزل إلا بعدما يتوج الأبيض بدوري أبطال إفريقيا ويلعب في المونديال.

وقررت إدارة الزمالك، الوقوف بجانب شيكابالا في أي قرار يتخذه سواء بالاستمرار أو الاكتفاء بهذه الفترة مع القلعة البيضاء، حسب تصريحات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.

أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا ينتقد الجبلاية بعد التعادل ضد المصري



فتح البرتغالي چيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكره الأول بنادي الزمالك النار على إتحاد الكره بسبب تلاحم المباريات وعدم وجود أوقات راحه كافيه للاعبين.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع المصري البورسعيدي، وذلك في إطار الجوله قبل الأخيره من عمر مسابقه الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا: "المباراه في نهايه الموسم واللاعبين في حالة إرهاق شديد، الفرقه النهارده فيها عناصر كتير معانا وعملنا مباراه متوازنة، مكنش فيه فرص لاحراز الأهداف للفريقين".

واختتم جوسيفالدو فيريرا: "اتحاد الكرة عليه أن يراعي بضرورة وجود فترات راحة للاعبين، التلاحم يُقلل الفنيات ويزيد من الإصابات وهذا أمر غير طبيعي".

