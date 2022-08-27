شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش وطرح تذاكر السوبر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان قائمة مواجهة الفريق ضد طلائع الجيش بالدوري.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يعلن قائمة الفريق لمواجهة الجيش بالدوري



أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تقام مساء ‏غدٍ السبت على ملعب الكلية الحربية ضمن ‏منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.‏

وضمت قائمة الأهلي كلا من: ‏

على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبدالقادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبدالنبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو ‏سواريش المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية ‏والخططية، ثم خاض الفريق مرانه والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.



أخبار الأهلي اليوم.. طرح تذاكر مباراة الفريق ضد الزمالك بالسوبر

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية نادي الزمالك والنادي الأهلي، بالإمارات.



ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر المصري على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات، يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل، حيث يخوض الزمالك المباراة بصفته بطلًا للدوري والكأس، بينما يلعب الأهلي المباراة بصفته وصيفًا.



أخبار الأهلي اليوم.. شوبير يستمر في حراسة مرمى الأهلي أمام الجيش



استقر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، فى التشكيل الأساسي ضد طلائع الجيش، بالدوري.

يأتي ذلك، بعدما تألق الحارس الصاعد فى المباراتين، اللذان شارك فيهم أمام الإسماعيلى وإنبى، حيث حافظ خلالها على نظافة شباكه كما تصدى للعديد من الكرات الخطرة.