في مهرجان العودة إلى الرياض.. تجارب الأطفال من محاكاة النباتات إلى استكشاف الحيوانات المنقرضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تُمثل منطقة غرين ايرث في خيمة العلوم أحد المواقع المعرفية والترفيهية بمهرجان العودة إلى الرياض، حيث تقدم تجارب متنوعة للأطفال تبدأ من محاكاة النباتات إلى استكشاف الحيوانات المنقرضة، عبر مجموعة من الوسائل المساعدة على الإدراك؛ لخوض تجارب جماعية تحفز على الرغبة في الاستكشاف والاستنتاج.

ويعيش الأطفال في غرين ايرث تجربة التعرف على الحيوانات وأسباب انقراضها، من خلال السفر الافتراضي إلى مواقعها عبر مجسم الكرة الأرضية، وإعطائهم ورقةً تمثل جواز سفر يُختم عليه، مما يسهم في عيشهم تجربة الانتقال من دولة إلى أخرى للتعرف على مجموعات كبيرة ومنقرضة من الحيوانات.

وتتجول بالمنطقة شخصية ترفيهية ترتدي زيًّا يحاكي نبات دوار الشمس، وترافق الأطفال في تجربة زراعة النباتات، وتتيح لهم اصطحاب النباتات التي زرعوها؛ لمشاهدة نموها وتعزيز الشغف المعرفي لديهم، كما توفر في ذات الوقت تجربة صنع سُحُب مطرية، من خلال أدوات آمنة وسهلة الاستخدام، تمنح الصغار متعة التجربة، وتزودهم بكافة الجوانب المعلوماتية.

وتتميز منطقة غرين ايرث بمجموعة من العناصر والتجارب المثيرة، وحضور مختصين في الأنشطة المعرفية يجيبون عن تساؤلات الأطفال، ويشاركونهم المعلومات بطريقة مبسطة وواضحة تُعزز إمكاناتهم وقدراتهم.

ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming