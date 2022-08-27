إسحاقي وهدية تذكارية لذياب

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي هدية تذكارية إلى نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي بدر ذياب، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين على تأسيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، المصادف لتاريخ السادس والعشرين من أغسطس من كل عام.

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