الأحمر الشاب يخسر أمام الهند في آسيوية الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - خسر منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة فرصة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية للشباب المقامة حالياً في البحرين، وذلك بعد خسارته أمام الهند بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، مساء يوم أمس الجمعة، على صالة اتحاد الطائرة بمجمع صالات عيسى بن راشد الرياضية، ليودع منتخبنا المنافسات من دور الـ12، ويكتفي بخوض المباريات الترتيبة على المراكز من السابع ولغاية الثاني عشر، وجاءت نتائج الاشواط كالتالي: 22/‏25، 19/‏25، 28/‏26، 24/‏26.

وعلى الرغم من العودة التي حققها المنتخب في الشوط الثالث من المباراة، إلا انه فشل في ترجمة ذلك في الشوط الرابع رغم الأفضلية التي كان عليها المنتخب في أغلب الفترات، إلا أن النقاط الحاسمة والأخيرة كفلت المنتخب الخسارة، وتأهل المنتحب الهندي للدور نصف النهائي من البطولة.

وبالعودة إلى مجريات المباراة، فقد شهد الشوط الأول أفضلية واضحة للمنتخب الهندي الذي نجح في تنويع اللعب هجوميًا، إلى جانب تألق حوائط الصد الثنائية التي أرهقت لاعبي منتخبنا، خصوصًا في ظل تراجع استقبال الكرة الأولى، وهو ما انعكس على صناعة اللعب، واستطاع المنتخب الهندي من حسم الشوط لمصلحته بعد تفوقه بفارق مريح من النقاط.

وفي الشوط الثاني بدأ منتخب الهند بقوة ونجح في التقدم بالنتيجة مستفيدًا من ارتباك لاعبي الأحمر، إلى جانب الأخطاء المباشرة التي وقع بها لاعبو المنتخب، إلا أن ذلك لم يستمر كثيرًا نجح وضحت بوادر الرغبة البحرينية في العودة منذ هذا الشوط، وذلك بتقليص الفارق وتضيق الخناق على المنتخب الهندي الذي نجح في حسم الشوط لمصلحته.

وفي الشوط الثالث لعب منتخبنا بكل قوته كونه الفرصة الأخيرة للبقاء في المباراة، واستطاع من خلال التغيرات التي أجراها على دوران اللاعبين وإشراك المعد البوسطة أساسياً في التقدم بالنتيجة، وسط تألق كبير من جانب الثنائي سيد هاشم عيسى وحسن إحسان، إلى جانب حوائط الصد التي لعبت دورًا كبيرًا في ترجيح كفة المنتخب بهذا الشوط، على الرغم من العودة الهندية في النقاط الأخيرة وتعديل النتجية، إلا أن المنتخب نجح في حسم الشوط لمصلحته.

أما الشوط الرابع والأخير فجاء متكافئاً بين المنتخبين بنقطة من كل جانب، إذ لم يتمكن أي منهما في التقدم بفارق أكثر من نقطتين، وهو ما أبقى مجريات الشوط مفتوحة حتى النقاط الأخيرة التي حسمها المنتخب الهندي بفضل حوائط الصد التي أهدت الهند الفوز والتأهل لنصف النهائي.

فوز إيران على السعودية

وتأهل منتخب إيران لنصف النهائي، وجاء هذا التأهل بعد الفوز الصريح على السعودية بثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع 25-20، 25-15، 25-21.

المتأهلون لدور الـ6

تمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحويل تأخره بشوط دون رد إلى فوز «صعب» ومستحق على باكستان ليتأهل لدور الـ6 لملاقاة بنغلادش، وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع 23-25، 25-21، 25-23، 25-20.

وصنع منتخب بنغلاديش «التاريخ» في هذه المشاركة «الأولى» له في بطولة آسيا تحت 20 عاماً للكرة الطائرة، إذ نجح في الصعود أولاً إلى دور الـ12، ومن ثم تمكن أمس من إقصاء قطر، وبالتالي الوصول إلى دور الـ6، وانتهت المباراة بعد اللجوء إلى الشوط الفاصل، إذ جاءت نتائج أشواط المباراة بواقع 20-25، 25-19، 25-18، 23-25، 15-9.

ولم تكتمل انتفاضة «العراق» أمام تايلند؛ لأن التايلنديين نجحوا في إنهاء المباراة لمصلحتهم بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتأهلوا لدور الـ6، وجاءت نتائج أشواط اللقاء بواقع 25-21، 25-17، 23-25، 19-25، 15-12.

وفاز الصين على الإمارات بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، بـ25 مقابل 20، 25 مقابل 14، 25 مقابل 7.