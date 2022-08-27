اخبار الخليج – المغرب.. ريان ثان في غياهب الجب

محمد بن مسعود - الدمام - لقي‭ ‬طفل‭ ‬مغربي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬حوالي‭ ‬عامين،‭ ‬حتفه،‭ ‬عقب‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬بئر‭ ‬بجوار‭ ‬منزل‭ ‬أهله‭ ‬بإقليم‭ ‬الفقيه‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭. ‬ما‭ ‬أعاد‭ ‬للذاكرة‭ ‬حادثة‭ ‬‮«‬الطفل‭ ‬ريان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شغلت‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المغربي‭ ‬والعربي‭ ‬وحتى‭ ‬العالمي‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬أمام‭ ‬منزل‭ ‬أسرته،‭ ‬ولفظ‭ ‬أنفاسه‭ ‬الأخيرة‭ ‬إثر‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬بئر‭ ‬يبلغ‭ ‬عمقها‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬مترا‭ ‬،‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬بو‭ ‬موسى‭ ‬التابعة‭ ‬لإقليم‭ ‬الفقيه‭ ‬بن‭ ‬صالح‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬مصادر‭ ‬إعلام‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عمق‭ ‬البئر‭ ‬يتجاوز‭ ‬46‭ ‬مترا‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ضيق‭ ‬وعمق‭ ‬البئر‭ ‬تسببا‭ ‬في‭ ‬استغراق‭ ‬عملية‭ ‬إنقاذ‭ ‬الطفل‭ ‬وقتا‭ ‬أطول،‭ ‬حيث‭ ‬انتشلت‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬جثة‭ ‬الضحية‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬سقوطه‭ ‬بالبئر‭.‬

وضجت‭ ‬الأوساط‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬استحضرت‭ ‬واقعة‭ ‬الطفل‭ ‬‮«‬ريان‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‭ ‬المغربية‭ ‬قد‭ ‬أخرجت‭ ‬الطفل‭ ‬ريان‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬ميتا‭ ‬من‭ ‬البئر‭ ‬التي‭ ‬ظل‭ ‬عالقا‭ ‬فيها‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬بعدما‭ ‬أثارت‭ ‬الحادثة‭ ‬تعاطفا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬عالمي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬وافقت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬لمعاقبة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بأشغال‭ ‬حفر‭ ‬بئر‭ ‬أو‭ ‬ثقب‭ ‬مائي‭ ‬أو‭ ‬تجويفات‭ ‬أو‭ ‬ممر‭ ‬أرضي‭ ‬أو‭ ‬نفق‭ ‬أو‭ ‬تثبيت‭ ‬أنبوب‭ ‬أو‭ ‬قناة‭ ‬دون‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬والإشارات‭ ‬المعتادة‭ ‬أو‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أوردته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

ووفقا‭ ‬للقانون‭ ‬المقترح‭ ‬يعاقب‭ ‬المخالف‭ ‬بـ»الحبس‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وغرامة‭ ‬نافذة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬فقط‮»‬‭.‬