اخبار دوليه – مقتل أمريكي في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أفادت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيوزويك‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بمقتل‭ ‬أمريكي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬‮«‬كما‭ ‬نكرر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬عدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬الدائر‭ ‬واستهداف‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأمن‭ ‬الحكوميين‭ ‬الروس‭ ‬لمواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وأنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المغادرة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إذا‭ ‬تسنى‭ ‬ذلك‭ ‬بأمان‭ ‬باستخدام‭ ‬أي‭ ‬خيارات‭ ‬نقل‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬الخاصة‭ ‬المتاحة‮»‬‭.‬

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