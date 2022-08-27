نادي “نيو كاسل” المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي يعلن إتمام أغلى صفقة في تاريخه.. والكشف عن قيمتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن المهاجم السويدي الشاب ألكسندر إيزاك سينضم إلى النادي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي قادما من ريال سوسييداد الإسباني، حسب ما أعلن الناديان الجمعة.

وجاء في بيان للنادي الإنجليزي، أن ابن الـ22 عاما وقع “على عقد طويل الأمد” ليصبح الصفقة الرابعة للفريق هذا الصيف.

ومن جانبه، قال خوكين أبيريباي، مدير ريال سوسييداد على هامش قرعة “يوروبا ليغ” في إسطنبول “انتهى بهم الأمر بتقديم مبلغ من المال لا يمكن رفضه. نخسر لاعبا عظيما. الآن علينا أن نجد بديلا له”.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة بلغت 70 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين مكافآت ليصبح بالتالي السويدي أغلى لاعب يبيعه سوسييداد في تاريخه وأيضا أغلى صفقة في تاريخ نيوكاسل.

وكان إيزاك، بدأ مسيرته مع أيك السويدي في 2016، قبل أن ينتقل بعد عام إلى بوروسيا دورتموند الألماني ومن ثم إلى ريال سوسييداد في 2019 الذي سجل معه 44 هدفا في 132 مباراة.

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دوليا، خاض إيزاك مباراته الأولى مع المنتخب السويدي في 2017 وسجل تسعة أهداف في 37 مباراة.