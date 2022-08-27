جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن عن الدفعة الإضافية الثانية من المرشحين لشغل الشواغر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض اعلنت عمادة القبول والتسجيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن الدفعة الإضافية الثانية من الطلاب و الطالبات المرشحين لشغل الشواغر للقبول بالجامعة للعام 1444هـ ، Advertisements Advertisements

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