لاتسيو يفوز على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

فاز فريق لاتسيو على ضيفه إنتر ميلان 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على مونزا 2 / 1.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله فيليبي أندرسون في الدقيقة 40 وتعادل إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينز في الدقيقة 51 ثم سجل لويس ألبيرتو الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 75 قبل أن يسجل بيدرو رودريجيز الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 86.

ورفع لاتسيو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند ست نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق أودينيزي تأخره أمام مضيفه مونزا لفوز 2 / 1.

وتقدم فريق مونزا بهدف سجله أندريه كولباني في الدقيقة 32 وتعادل أودينيزي عن طريق بيتو في الدقيقة 36 قبل أن يسجل ينوما أودوجي هدف الفوز في الدقيقة 77.

ورفع أودينيزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، وظل فريق مونزا بلا رصيد في قاع الترتيب.