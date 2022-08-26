شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد وجهة نجم اتحاد جدة بعد اقترابه من الرحيل عن العميد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجهة نجم اتحاد جدة المقبلة بعد اقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

زياد الصحفي يقترب من مغادرة الاتحاد

وأصبح زياد الصحفي، قريب من المغادرة عن قلعة العميد، خاصةً أنه خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، هذا الموسم.

وغاب الصحفي عن فوز فريقه اتحاد جدة ضد العدالة، بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

سانتو يستبعد الصحفي من فوز الاتحاد ضد العدالة

وأبدى المدرب البرتغالي نونو سانتو، اعتراضه على تسجيل اسم النجم زياد الصحفي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد، بعدما استبعده لأسباب فنية، رفقة 8 لاعبين آخرين.

وأكد الإعلامي بدر العثمان، مراسل شبكة قنوات "SSC الرياضية"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أن النجم زياد الصحفي، أصبح خارج أسوار الاتحاد في السوق الصيفية.

التعاون والشباب يتنافسان على ضم الصحفي

وأوضح أن النجم زياد الصحفي لديه عرضان من التعاون والشباب، من أجل الحصول على خدماته، على سبيل الإعارة، حتى صيف 2023.

واختتم الإعلامي الرياضي: "اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، يشترط من أجل الموافقة على إعارة زياد الصحفي إلى الشباب أو التعاون بالصيف الجاري، دفع قيمة راتبه السنوي بالكامل، ما يقدر بمبلغ 7 مليون ريال سعودي".