شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن عن ضم صفقتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي اتحاد جدة، عن ضم صفقتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حيث كشف أحمد كعكي، نائب رئيس نادي اتحاد جدة، عن اقتراب النادي من ضم صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد جدة يعلن عن ضم صفقتين

وقال كعكي في تصريحات مع الصحفي علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " سيتم التعاقد مع لاعب أو لاعبان، محليان خلال الأيام القليلة المقبلة".

من جهة أخرى أكد كعكي، أن النادي حريص على استمرار فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السابق، من خلال تجديد عقده، الذي انتهى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قد حقق الفوز على نظيره العدالة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي، اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف دون رد.