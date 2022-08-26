شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يحسم مصير فهد المولد بعد تخفيض عقوبة الايقاف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، مصير فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.

اتحاد جدة يحسم مصير فهد المولد

وكان انتهى عقد فهد المولد، مع نادي اتحاد جدة، وأصبح اللاعب حرًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مركز التحكيم الرياضي، عن تخفيض عقوبة فهد المولد، معلنًا السماح له بالمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة. وكانت لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت عن إيقاف فهد المولد، لمدة موسم ونصف، في شهر مايو الماضي، وهو ما تم إلغائه بعد استئناف اللاعب.

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وأكد أحمد الكعكي، نائب رئيس نادي اتحاد جدة، في تصريحات مع الصحفي علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن النادي يتمسك ببقاء اللاعب.

وقال الكعكي: "فهد المولد ابن من أبناء النادي.. نحن حريصون على استمرار اللاعب ضمن صفوف الاتحاد".