شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة 26-8-2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات دوري روشن السعودي في اليوم الثاني له الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجارى بإقامة ثلاثة مباريات وشهدت ندية قوية وإثارة في المباريات.

مباريات اليوم الجمعة

وأقيمت ثلاثة مباريات في بطولة دوري روشن السعودي والبداية مع فوز الطائي على حساب الاتفاق بهدفين مقابل هدف، بينما حقق الاتحاد فوز كبير على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، وبنفس النتيجة حقق الشباب الفوز على الباطن.

ترتيب دوري روشن السعودي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة رقم ثلاثة كما حقق أيضًا الشباب والهلال والطائي وضمك الفوز في تلك المباريات ولم يتعادل اي فريق في المباريات الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي، وجاء الترتيب الكامل لبطولة الدوري السعودي على النحو التالي:

1- اتحاد جدة 3 نقاط

2- الشباب 3 نقاط

3- الهلال 3 نقاط

4- الطائي 3 نقاط

5- ضمك 3 نقاط

6- النصر دون نقاط

7- الرائد دون نقاط

8- الفتح دون نقاط

9- أبها دون نقاط

10- التعاون دون نقاط

11- الوحدة دون نقاط

12- الاتفاق دون نقاط

13- الفيحاء دون نقاط

14- الخليج دون نقاط

15- الباطن دون نقاط

16- العدالة دون نقاط